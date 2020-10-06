英國漏計近1.6萬染疫病例 衛生大臣歸咎老舊電腦系統

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（法新社倫敦5日電） 英國英格蘭公共衛生署日前漏計近1萬6000起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性病例。英國衛生大臣韓考克今天把此事歸咎於「老舊電腦系統」。

韓考克（Matt Hancock）將官方數據遺漏陽性采檢結果一事，怪罪於過時的軟體，並坦承此事已影響追蹤接觸史的工作。

韓考克表示，英格蘭公共衛生署的「老舊電腦系統」，使得9月25日到10月2日間的1萬5841筆病例未能納入每日數據。

不過韓考克堅稱，「我們對這種疾病及其影響的評估，並未因資料結果而出現實質上的改變」；他還說，每個采檢結果呈陽性反應的人，都照常收到采檢結果。

英國「衛報」（The Guardian）報導，一間實驗室以逗號分隔值（CSV）檔案格式傳送每日采檢報告；報告接着被載入微軟（Microsoft）試算表軟體Excel，但Excel檔案最多隻有104萬8576列，若英格蘭公共衛生署採用的是舊版Excel，更僅限6萬5536列。

當Excel打開的CSV檔案內容大於上述列數，下方超出的資料將被完全截去。也就是說，實驗室執行的采檢次數若達上百萬次，英格蘭公共衛生署遲早會無法讀取。

© 2020 AFP