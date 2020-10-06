茲韋列夫發燒打法網 篩檢結果顯示未染疫

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（法新社巴黎5日電） 德國網球好手茲韋列夫4日在法網男單止步16強，賽後他證實自己身體不適，但他也在今天表示，他的2019冠狀病毒疾病篩檢結果呈陰性反應。

名列今年法國網球公開賽男子單打第6種子的茲韋列夫（Alexander Zverev），4日在場上明顯不太舒服，除了不時咳嗽之外，還曾請醫師和防護員進場。

茲韋列夫以3比6、3比6、6比4、3比6敗給義大利新秀辛納（Jannik Sinner）後，坦承自己賽前就有發燒癥狀，讓人懷疑他是否感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

世界排名第7的茲韋列夫在Instagram寫道：「我想向各位更新一下，我的2019冠狀病毒疾病篩檢再次呈陰性反應。」

「昨天我的狀況未達100%，我需要幾天時間復原。」

23歲的茲韋列夫賽後曾說他「不該下場比賽」，並抱怨自己「病得嚴重」。

法國網球協會（FFT）4日聲明表示，大會有安排茲韋列夫接受規定的2019冠狀病毒疾病篩檢。在今天之前，他上次接受檢測是在9月29日。但法國網球協會也提到，茲韋列夫「賽前並未諮詢大會的醫師」。

茲韋列夫今天告訴德國歐洲體育台（German Eurosport），他正苦於感冒。

他說：「我們已經在氣溫只有（攝氏）8度、下着毛毛雨的情況下，打了兩周比賽。一開始我的喉嚨有點痛，然後就感冒了，接着燒到37.6度。」

他補充道，就他的理解，他沒有義務要告知大會官員他生病的事。

茲韋列夫今年在美國網球公開賽獲得亞軍。他10月2日在法網賽事擊敗義大利選手切奇納托（Marco Cecchinato）後，告訴記者他的體溫達到攝氏38度，引發大會是否該允許他出賽的疑慮。

法國網球協會4日表示，根據9月30日收到茲韋列夫的病毒篩檢結果，是呈陰性反應。

由於疫情肆虐，法網今年比賽時間從傳統上的5、6月，延後了4個月舉行。

近期巴黎的染疫人數激增，衛生規範因而緊縮，每天只准許1000人進場觀看法網賽事。

© 2020 AFP