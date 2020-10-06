蓬佩奧痛批中國脅迫行動 籲盟國聯合對抗

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（法新社東京6日電） 美國國務卿蓬佩奧今天在東京警告亞洲盟國，關切北京「在這個地區的惡意活動」，並針對中國在台灣海峽等地的行動，呼籲盟國團結對抗中國的「剝削、賄賂與脅迫」。

蓬佩奧（Mike Pompeo）在東京與日本、印度和澳洲外長舉行「四方安全對話」（QUAD）時，提倡聯合陣線對抗日益獨斷的中國。不過，會中以蓬佩立場最為強硬，他提及「起自武漢的疫情因為中國共產黨的掩蓋而大大惡化」。

他警告：「如今比以往更為重要，我們必須合力保護我們的人民與夥伴，免於中國共產黨的剝削、賄賂和脅迫。」他又說：「我們在南海與東海、湄公河、喜馬拉雅山區和台灣海峽都見到這種情況。」

雖然澳洲外長潘恩（Marise Payne）意有所指表示，希望這個地區「能講規則，而非只講權力」，但蓬佩奧的說法並未獲得與會各國外長完全附和。

美國、澳洲及印度都和中國存有爭執，這使得由新首相菅義偉領導的日本處於微妙的地位，既要和盟邦站在一起，同時又要試着保持與中國逐漸改善的關係。

值得注意的是，日本外相茂木敏充在致詞時並未提及中國，而日本政府也強調，這次會談並非針對任何國家。

茂木敏充在會談開始時說：「近來，現有國際秩序受到各方面的挑戰，而新型冠狀病毒疫情加速了這種趨勢。我們四個國家的共同目標是強化自由、開放和以規則為基礎的國際秩序。」

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）則指出，在疫情流行期間這場會談還能夠進行，證明了這個聯盟關係的重要。

© 2020 AFP