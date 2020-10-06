IMF緊急援助28窮國抗疫

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（法新社紐約5日電） 國際貨幣基金（IMF）今天批准一筆給全球28個最貧窮國家的新緊急援助款，以幫助他們減輕債務，並對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情有更好的因應。

國際貨幣基金今天做此宣布目的是要幫助這28國在接下來6個月償還債務，並在疫情期間「挪出珍貴的財政資源，用於重要的緊急醫療和其他援助努力。」國際貨幣基金4月中也針對25個國家採取類似措施。

獲得第2批援助的28國有阿富汗、布吉納法索、蒲隆地、中非共和國、查德、剛果民主共和國、衣索比亞、甘比亞、賴比瑞亞、馬達加斯加、馬拉威、莫三比克、尼泊爾、尼日、盧安達、索羅門群島、坦尚尼亞、葉門等。

國際貨幣基金錶示，馬利也有資格獲得援助，但尚未被列入名單，因為國際社會是否承認現在掌權的馬利軍政府仍不明朗。

債務減免將由「災難遏制和紓困信託」（Catastrophe Containment and Relief Trust，CCRT）資助，該信託讓國際貨幣基金可以對遭受自然災害或公共衛生危機所打擊的最貧窮和最脆弱國家提供補助。

在該信託有足夠資金的前提下，可以提供名單上的國家兩年補助直至2022年4月中為止，總金額估計達9億5900萬美元。

信託目標籌措總額14億美元的可用資金。截至目前為止，已經有數個國家捐款，金額已達5億650萬美元。這些國家包括英國、日本、德國、荷蘭、瑞士、挪威、中國、墨西哥、瑞典、保加利亞、盧森堡和馬爾他。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP