IMF總裁：疫情重創全球經濟 不如預期糟糕

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（法新社華盛頓6日電） 國際貨幣基金總裁喬治艾娃今天表示，疫情引起的全球經濟低迷，因為各國政府砸錢救市，所以情況沒有原先擔心的那麼糟糕。但她警告，距離危機結束還很遠。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示：「目前情況沒有那麼嚴重…2020年全球經濟預測可能會小幅上修。」國際貨幣基金和世界銀行（World Bank）下周將聯合舉行秋季會議，國際貨幣基金屆時會公布更新版的預測報告。

世界銀行6月預測全球國內生產毛額（GDP）將萎縮接近5%，但第2和第3季結果卻比預期好。

喬治艾娃讚許「非凡的政策措施對世界經濟起了穩定作用」，全球對家庭和企業的財政援助規模高達12兆美元。

但她警告各國政府，不要過早撤回它們提供的援助，因為明年前景混沌不明，且充斥着不確定性和風險。

喬治艾娃說，全球超過100萬人染疫死亡，「這場災難離結束還遠得很。所有國家如今都面臨『漫長攀登』，是段艱難路途，漫長、崎嶇且不確定」。

美國和歐洲的低迷經濟雖然痛苦，但沒有經濟學家一開始擔心的那麼糟糕，中國正呈現「比預期還快復蘇」。

但其他地方的狀況就很差。她說：「在低收入國家，衝擊強烈到，恐面臨『失落世代』風險。」

「現在也存在因失業、破產和教育中斷等造成嚴重經濟創傷的風險。」

© 2020 AFP