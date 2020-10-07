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（法新社香港7日電） 美國總統川普宣布停止共和黨就刺激經濟法案與民主黨間的談判，但說會在選後通過重大振興法案，並聚焦於勤奮美國人民和小型企業，亞洲股市今天走勢震蕩，但終場仍漲多跌少。

美國國會議員對疫情紓困法案經數個月討價還價，總算看似要有所進展之際，川普昨天卻宣布暫停協商，華爾街股市應聲下跌。市場先前對協商獲突破寄予希望，認為將對陷入困境的經濟有所助益，帶動美股走高。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）稍早才警告，若未能達成協議，將造成美國人「不必要的困難」。分析師也表示，這將對占經濟成長一大部分的消費支出，帶來主要影響。

道富集團（State Street Corp.）策略師魏斯（Emily Weis）告訴彭博電視：「股市會漲這麼多，真的是因為世界各國央行和政府祭出前所未見的刺激方案所推動，當中有大部分是來自美國。」

然而，亞股開盤後不久隨即走低，許多國家股市之後陸續收復失土，終場漲多跌少，但漲幅多不大。

香港股市上漲1.09%，首爾股市上揚0.89%，曼谷股市揚升1.08%，台北股市小漲0.33%，新加坡股市小漲0.36%，雪梨股市上漲1.25%，雅加達股市揚升0.10%，威靈頓股市上揚0.34%。

東京股市小跌0.05%，馬尼拉股市下跌0.72%。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

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