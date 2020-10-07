因基因編輯技術 美法兩女學者獲頒諾貝爾化學獎

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（法新社斯德哥爾摩7日電） 2020年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，美國籍的道納與法國籍的夏彭提耶兩人共享殊榮，她們都致力研究稱為CRISPR-Cas9基因剪刀的基因編輯技術。兩人也曾因此獲台灣的唐獎。

現年51歲的夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）與56歲的道納（Jennifer A. Doudna），分別是第6與7位獲得諾貝爾化學獎的女性。

夏彭提耶在研究一種常見的有害細菌時，發現了先前從未得知的分子，這是這種細菌先天免疫系統的一部分，能藉由切割病毒部分的DNA使它們變得無害。

2011年她發表研究後與道納合作，重建這種細菌的基因剪刀（genetic scissors），並簡化這個工具，如此更便於使用及運用在其他的基因素材。

當時他們對基因剪刀重編碼，以便在預定位置切割任何DNA分子，因此為科學家重寫被剪斷DNA的生命密碼開創新猷。

這項CRISPR-Cas9基因編輯技術已用於大幅提高農作物的抵抗力，改變農作物的遺傳密碼，得以更完善抵抗旱災和蟲害。

這項技術也催生創新的癌症療法，許多專家並希望有一天能藉由操縱基因的方式讓遺傳性疾病可以治癒。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP