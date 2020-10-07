歐盟氣候研究組織：9月創歷來高溫紀錄

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（法新社巴黎7日電） 歐洲聯盟地球觀測計畫（Earth Observation Programme）今天表示，今年9月地球表面的氣溫較歷來的9月溫暖，且1月以來的氣溫和史上最熱的2016年同一期間相差無幾。

根攄歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service），今年有3個月創下高溫紀錄，分別是1月、5月和9月。

哥白尼氣候變化服務資深科學家範柏格（Freja Vambourg）告訴法新社：「2016年和2020年的1月到目前這段期間幾無差異。」

從去年9月至今年9月，地球溫度比工業化前高出將近攝氏1.3度。

這項發現令人非常憂心，因為非常接近聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）2018年報告提出的攝氏1.5度門檻。報告中闡述地球升溫攝氏1.5度後將產生的重大衝擊。

截至目前，地球溫度平均高出攝氏1度，這已足以增加致命熱浪、乾旱與熱帶風暴發生的頻率，而且風暴將因海平面上升變得更具破壞性。

根據歐盟數據，自1970年代晚期以來，全球氣溫每10年增加攝氏0.2度。

西伯利亞北部9月氣溫「異常地高」，而且當地和北極圈大部分地區已連續數月出現驚人的溫暖天氣。

9月對中東地區來說也非常難熬，土耳其、以色列與約旦等國氣溫紛紛創新高；北非和西藏部分地區同樣非常炎熱，洛杉磯郡9月初曾在在白天記錄到攝氏49度高溫。

© 2020 AFP