法美學者摘化學獎 諾貝爾科學獎項首頒給全女性組合

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（法新社斯德哥爾摩7日電） 法國學者夏彭提耶和美國學者道納今天榮獲諾貝爾化學獎，表彰她們開發出被稱為「基因剪刀」的CRISPR/Cas9基因編輯技術。這是諾貝爾科學獎項首度頒給全為女性組合。

這項技術過去已多次叩關諾貝爾獎，不過夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）透過電話連線向瑞典斯德哥爾摩的記者表示，接到通知獲獎的報喜電話依然很驚訝。

她說：「奇怪的是，我已被告知過好幾次（可能會獲獎），但當真的獲獎時，反而感到非常驚訝，而有不真實的感覺。」

她還說：「但顯然這是真的，所以我現在必須要習慣它了。」

51歲的夏彭提耶和56歲的道納（Jennifer Doudna）分別成為第6和第7位獲得諾貝爾化學獎的女性，而且這是諾貝爾3項科學獎項中首度頒給全為女性組合。

夏彭提耶告訴記者，她第一優先視自己為「一位科學家」，但希望這個獎項能「向年輕女孩發出真正強大訊息」。 她說：「我真的是剛剛才知道，我很驚訝。我睡太熟了。」

道納又說：「我最大的希望是，利用這項技術來做善事，揭開生物學中的新奧秘並造福人類。」

© 2020 AFP