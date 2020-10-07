納達爾直落3擊落義19歲新秀 挺進法網男單4強

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（法新社巴黎7日電） 西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）今天在法國網球公開賽以直落3盤擊敗義大利新秀辛納（Jannik Sinner），挺進男單4強，續朝個人13度在法網登頂邁進。

這場比賽打完已是凌晨1時30分，氣溫也降到攝氏12度，納達爾說，在這種條件下打球有點「危險」。

在法網摘下12冠的納達爾以7比6（7/4）、6比4、6比1直落3盤擊敗義大利19歲小將辛納；這是納達爾生涯第100場法網賽事，戰績98勝2敗。

納達爾下一役將迎戰阿根廷好手史瓦茲曼（Diego Schwartzman），雙方生涯10次交手，納達爾以9勝1敗佔上風。納達爾本屆法網若順利稱王，就能追平瑞士天王費德爾（Roger Federer）20座大滿貫賽男單金杯的紀錄。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行影響，延後4個月的法網首度在秋天登場，讓習慣了西班牙馬約卡（Mallorca）溫暖陽光的納達爾超不適應。

納達爾說：「我知道足球員也是在這樣的條件下上場，但他們整場都在活動。」

他說，網球選手不時得停下來再開始，「我想，在這種非常惡劣的條件下打球，對身體有點危險」。

他對大會在中央球場（Philippe Chatrier Court）安排5場賽事也抱怨連連。

34歲的納達爾在創下法網史上最晚完賽紀錄後說：「我不知道他們為什麼要在中央球場安排5場賽事。這有風險。」等納達爾開完賽後記者會，時間已經是凌晨2時10分。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP