美國白人警察射殺非裔公民遭控謀殺

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（法新社休士頓6日電） 美國德州當局今天表示，一名白人警察射殺一名據稱試圖制止打鬥的非裔男子，因而遭控謀殺罪，這是美國警方最新一起疑似錯殺案件。

警員盧卡斯（Shaun Lucas）遭控3日晚間擊斃31歲的無武裝男子普萊斯（Jonathan Price），事發地點在距離達拉斯100公里的小鎮沃夫城（Wolfe City）。

受害者家屬的律師梅瑞特（Lee Merritt）表示，普萊斯看見一名男子攻擊一名女子，插手阻止，當警方抵達現場時，他有舉起雙手。

德州公共安全局（Department of Public Safety）發布聲明表示，盧卡斯要逮捕普萊斯時，他做出沒有威脅性的姿勢抵抗，並開始走離現場，盧卡斯先後使用泰瑟電擊槍（Taser）和手槍射擊他。

公共安全局說道：「德州騎警（Texas Rangers）以謀殺罪控告警員盧卡斯。」聲明又說，初步調查顯示他的行為「並不合理」。盧卡斯目前已遭逮捕，保釋金訂在100萬美元。

美國今年連連出現非裔公民死於白人警察之手的案件，引起全國公憤，激起抵制警方種族主義和暴力的大規模抗議。

其中兩起案件備受矚目，一起是26歲女子泰勒（Breonna Taylor）3月時於寓所遭肯塔基州警方射殺；另一起則是5月間發生在明尼阿波利斯（Minneapolis），46歲的佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓住脖子達近9分鐘而死亡。

© 2020 AFP