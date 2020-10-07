美FED主席：更多政府金援有助經濟更快復蘇

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（法新社華盛頓6日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天說，有更多政府援助用來防止失業擴大，美國才能從新型冠狀病毒疫情造成的經濟衰退「更強勁、更迅速」復蘇。

美國國會今年3月通過2.2兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（Cares Act）以振興經濟。然而，這份紓困措施已到期失效。

依據3月通過的法案，失業者每周可多領600美元補助，小企業也可申請貸款和津貼。

鮑爾在一場經濟會議中表示：「援助太少會導致復蘇乏力，給家庭和企業製造不必要的困難。」

他說：「即使最終政策行動多過實際需要，也不會被白白浪費掉。」

鮑爾向來認為可能還需要更多經濟援助；他警告，如果經濟改善速度緩慢，可能引發典型的衰退。

他還說，長期「沒必要的緩慢進展」恐持續加劇經濟中現存的差距，後果「會很慘」。

民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在國會提出一套規模達2.2兆美元的經濟刺激措施，但總統川普政府想把經費控制在1.6兆美元以內。

裴洛西今天說：「鮑爾的警告再清楚不過：必須立即採取強而有力的行動，以避免新型冠狀病毒大流行造成的損害帶來經濟浩劫。」

© 2020 AFP