詹姆斯與戴維斯合拿50分 湖人滅熱火總冠軍賽聽牌

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社奧蘭多6日電） 詹姆斯今天繳出28分12籃板的「雙十」成績，戴維斯也攻下22分，兩人聯手率湖人102比96擊敗熱火，在NBA總冠軍賽以3勝1敗「聽牌」。

美國職籃NBA西區龍頭洛杉磯湖人在7戰4勝制總冠軍賽前3場打完後，以2比1領先東區霸主邁阿密熱火。

熱火明星後衛德拉吉奇（Goran Dragic）、內線好手阿德巴約（Bam Adebayo）在首戰雙雙因傷提前退場，也都缺席第2戰、第3戰，但阿德巴約今天歸隊。

這場比賽首節，熱火巴特勒（Jimmy Butler）5次出手全部命中，個人獨得11分，但湖人靠8成命中率砍進4記三分球，整體投籃命中率也高達5成88，因此以27比22領先熱火。次節熱火打出8比0開局，一度站上領先，之後雙方不斷拉鋸也互有領先，赫洛（Tyler Herro）中場前3.7秒跳投得手，讓熱火縮小落後差距，上半場湖人49比47領先熱火。

下半場開賽，熱火打出5比0開局，一度將比分超前，但湖人回敬10比2攻勢，以59比54要回領先，在詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）單節都攻下9分帶領下，湖人打完3節以75比70保持領先。末節戰況依舊膠着，熱火一度靠巴特勒的切入上籃扳平，但湖人很快靠詹姆斯的「3分打」要回領先，之後又在卡德威-波普連拿關鍵5分的情況下，以95比88將領先拉開，最終6分之差拿下勝利。

湖人今天除詹姆斯有「雙十」表現外，戴維斯貢獻22分、9籃板，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、葛林（Danny Green）分別攻下15分、10分。

熱火的巴特勒這場比賽有22分、10籃板的「雙十」演出，赫洛、羅賓遜（Duncan Robinson）分別攻下18分、17分，阿德巴約則是獲得15分。

© 2020 AFP