颶風危及墨西哥海岸 遊客居民疏散

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（法新社墨西哥坎昆6日電） 墨西哥的加勒比海岸今天遭「極度危險」的戴爾塔颶風（Hurricane Delta）侵襲，當局動員數以千計軍人防救災，並大舉疏散居民及沿岸高級海灘度假村的觀光客。

戴爾塔颶風在加勒比海上迅速增強，達到第4級颶風程度，風速每小時達209公里到251公里，再往上則為最高級的第5級。根據美國氣象預報，預期颶風將於7日上午觸及尤加丹半島（Yucatan Peninsula）。

美國邁阿密的國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，戴爾塔的最大持續風速可達每小時230公里。

國家颶風中心預料，戴爾塔登陸時，會是「極度危險的颶風」，帶來「威脅生命的暴潮（storm surge）」、充滿破壞性的激浪、勁風及重大山洪暴發的風險。「暴潮」意指颶風引起的海平面上升。

墨西哥的瑪雅里維拉（Riviera Maya）海岸沿岸坐落着坎昆（Cancun）等許多重要觀光度假小鎮，但遊客人數因今年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）直線下滑。

坎昆及其他度假區的旅館住客都已遷往緊急避難所，當地居民也轉移到安全地區；為防範新型冠狀病毒傳染，緊急避難所都經過消毒。這波疫情在墨西哥奪走超過8萬1000條人命，對重要的觀光業打擊甚大。

一名居民說，定居坎昆5年多來，第一次遇到颶風，心情相當緊張。

有人看到軍人戴着口罩和面罩，準備出動防救災。墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）受訪時說：「已下令動員5000名兵力攜帶所有必要裝備，保護人民。」

© 2020 AFP