高加索衝突 納哥諾卡拉巴克區半數人口流離失所

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（法新社史提帕納科特7日電） 高加索國家亞塞拜然近來與境內「納哥諾卡拉巴克地區」亞美尼亞族分離主義分子陷入激戰。納哥諾卡拉巴克地區官員指出，衝突爆發超過一周，當地已有一半人口流離失所。

亞塞拜然與鄰國亞美尼亞曾於1990年代爆發戰爭，造成大約3萬人喪命，期間亞塞拜然西南部的納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh）地區被亞美尼亞族分離主義者掌控，往後兩國間的緊張關係持續數十年至今。

雙方無視國際社會停火要求，並互相指控對方在9月27日挑起新的衝突，這是1994年兩國停火以來爆發的最激烈戰鬥。

納哥諾卡拉巴克地區官員貝格拉揚（Artak Beglaryan）告訴法新社：「根據我們初步估計，納哥諾卡拉巴克地區約有50%人口及90%的婦女和孩童（約7萬到7萬5000人）已經流離失所。」

貝格拉揚表示，因戰亂而流離失所的居民，已經逃到當地其他地方避難，有部分則逃往亞美尼亞和其他安全地區。

亞塞拜然部隊的間歇性炮擊，已讓納哥諾卡拉巴克主要城市史提帕納科特（Stepanakert）變成一個滿布未爆彈和彈坑的鬼城。

© 2020 AFP