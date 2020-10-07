39國籲中國尊重新疆西藏人權 並關切香港現況

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（法新社紐約聯合國總部6日電） 美國、日本及許多歐洲聯盟國家今天聯合呼籲中國尊重維吾爾等少數民族的人權，並對香港現況表達關切。

德國駐聯合國大使霍斯根（Christoph Heusgen）在一場關於人權的會議上宣讀這項倡議，他說：「我們呼籲中國尊重人權，尤其是少數宗教及民族族群的權利，特別是在新疆和西藏。」

共有39國簽署這項倡議，包括美國、阿爾巴尼亞及波士尼亞等多數歐盟成員國，還有加拿大、海地、宏都拉斯、日本、澳洲、紐西蘭等。

這些國家在宣言中表示：「我們深深關切新疆的人權狀況及香港的近期發展。」

宣言提到：「我們呼籲中國允許包括聯合國人權事務高級專員（UN High Commissioner for Human Rights）在內的獨立觀察員即刻、有意義且不受約束地進入新疆。」

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）讚許這麼多國家簽署這份宣言，「即使中國對發聲的國家施以持續威脅及恫嚇手段」。2019年，英國起草類似宣言，當時僅有23國支持。

但霍斯根今天宣讀倡議之後，巴基斯坦特使緊接着起身宣讀中國等55國共同聲明，譴責任何利用香港現況作為干涉中國內政藉口的行為。

中國駐聯合國大使張軍對着德國、美國及英國批評他所謂的「虛偽」態度，要求這3國「收起傲慢與偏見，懸崖勒馬」。

西方國家外交人員曾表示，中國逐年加大施壓力道，勸服聯合國成員國不要簽署這類聲明，否則威脅不讓某些國家展延維和任務，或阻止他國在中國建造新的大使館設施。

中國昨天也率領26國發表聯合宣言，呼籲美國停止制裁，他們認為，各國正努力因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，美國此時實施制裁，有違人權。

© 2020 AFP