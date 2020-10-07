WNBA總冠軍賽 風暴橫掃王牌奪隊史第4冠

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯6日電） 美國女子職籃WNBA西雅圖風暴今天在總冠軍賽第3戰得分多點開花，最終以92比59擊敗頭號種子拉斯維加斯王牌，奪得隊史第4座總冠軍。

風暴隊今天4人得分達兩位數，其中前鋒史都華（Breanna Stewart）攻下全場最高26分，幫助球隊在5戰3勝制的總冠軍賽3連勝橫掃王牌隊。

風暴曾在2004、2010、2018年獲得總冠軍，今年第4度奪冠，追平明尼蘇達山貓、休士頓慧星兩隊成就，並列WNBA史上奪冠次數最多的球隊。連同本季，風暴在總冠軍賽已經拿下11連勝。

史都華在總冠軍賽平均每場奪下28.3分，球隊奪冠後，她獲選總冠軍賽最有價值球員（MVP）。

除了史都華的優異表現，隊友羅伊德（Jewell Loyd）今天也為風暴貢獻19分、9籃板。

下周將滿40歲的老將蘇．博德（Sue Bird）有5分、7助攻進帳，風暴隊史4次奪冠，她都是隊上的成員。

風暴今年季後賽6勝0敗，是WNBA史上第6次有球隊在單一球季的季後賽全勝。

過去還有2013年的山貓（7勝0敗）、2010年的風暴（7勝0敗）、2002年的洛杉磯火花（6勝0敗）、2000年的慧星（6勝0敗）及1997年的慧星（2勝0敗），曾經有單一季後賽全勝紀錄。

今天比賽上半場打完，風暴以43比34領先王牌，下半場開賽，風暴又打出一波12比2的凌厲攻勢拉大差距。

王牌隊前鋒威爾森（A'ja Wilson）貢獻隊上最多的18分，其中有14分是在第1節奪下。（譯者：李晉緯/ 核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP