傳2位女性通過第2輪遴選 世界貿易組織將首見女性職掌

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（法新社日內瓦7日電） 知情人士今天表示，世界貿易組織（WTO）秘書長遴選第2輪結束，候選人名單從5人縮減到2人，兩位都是女性，意味無論由誰當選，世貿都將誕生組織成立以來首見的女秘書長。

世貿預料明天才會宣布兩位候選人的姓名，但多名熟悉成員國決定的消息人士告訴法新社，奈及利亞財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（Yoo Myung-Hee）仍留在遴選名單中。

過去從未有女性職掌過這個全球性的貿易組織。

阿茲維多（Roberto Azevedo）8月辭去世貿秘書長，比規定任期提前一年去職，之後世貿即進入秘書長遴選程序。遴選首輪上月結束，候選人名單從最初的8人縮到5人。

第2輪再從5人刷掉3人，被刷掉的分別是肯亞前外交事務和貿易部長阿米娜．穆罕默德（Amina Mohamed）、沙烏地阿拉伯前經濟部長圖瓦伊里（Mohammad Maziad Al-Tuwaijri）以及英國前國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）。

本周稍早，歐盟成員國正式表態支持伊衛拉和俞明希。

第3和最後一輪遴選將於本月稍晚展開，預定持續到11月6日，世貿希望屆時能就下屆秘書長人選達成共識。

© 2020 AFP