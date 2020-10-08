光芒炮轟洋基聽牌 田中將大敗投

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（法新社洛杉磯7日電） 美國職棒MLB坦帕灣光芒和紐約洋基今天打美聯分區系列賽第3戰，光芒的凱麥爾、阿羅薩雷納、培瑞斯都開轟，洋基先發田中將大投4局失5分，光芒最終8比4勝出，系列賽取得聽牌優勢。

賽前光芒與洋基在系列賽中戰成1比1平手，此戰2局上光芒的溫鐸（Joey Wendle）、阿達梅斯（Willy Adames）、培瑞斯（Michael Perez）接連敲出安打，攻下1分；3局下洋基滿壘時，賈吉（Aaron Judge）擊出高飛犧牲打，追回比數。

不過光芒的凱麥爾（Kevin Kiermaier）4局上轟出3分全壘打，5局上阿羅薩雷納（Randy Arozarena）補上1發陽春全壘打，取得5比1領先。洋基5局下靠着勒梅休（DJ LeMahieu）、希克斯（Aaron Hicks）敲安打追回1分。

6局上光芒的培瑞斯敲2分炮後，韓籍的崔志萬敲1打點二壘安打，再度拉開比數；洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）8局下轟出2分炮，連5場開轟，締造洋基季後賽隊史紀錄。不過終場光芒還是以8比4擊敗洋基，5戰3勝制中奪下2勝，順利聽牌。

光芒先發投手莫頓（Charlie Morton）投5局，被敲4支安打，投2次保送、6次三振，失2分含1責失，奪下勝投。洋基今天推出田中將大先發，不過僅投4局被敲8支安打，投1次保送、4次三振，失5分吞下敗投。

© 2020 AFP