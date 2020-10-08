全球染疫不治逾105萬人 累計確診超過3624萬例

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（法新社巴黎8日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間8日11時（台灣8日晚間7時），2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在全球造成至少105萬7084人死亡。

自去年12月疫情首度在中國爆發以來，全球累計確診超過3624萬6220例，其中至少2510萬100人目前被認為已經康復。

上述紀錄使用法新社彙集各國當局及世界衛生組織（WHO）的數據，恐只反映實際感染總數的一部分。許多國家只檢測出現癥狀或最嚴重病例。

全球昨天新增5815起死亡及33萬4225起確診病例。印度新增最多死亡病例共971起，其次是美國的910起，巴西734起。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計21萬1844人病故、755萬1257例確診，至少299萬9895人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（14萬8228人喪生、500萬694人染疫）、印度（10萬5526人喪生、683萬5655人染疫）、墨西哥（8萬2726人喪生、79萬9188人染疫）及英國（4萬2515人喪生、54萬4275人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有100人染疫喪命；其次依序為比利時（87人）、玻利維亞（70）、巴西（70）及西班牙（70人）。

中國（港澳地區除外）迄今通報8萬5500起感染（自昨天起新增11起）、4634人死亡及8萬666人已康復。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計36萬2199死、986萬3711例確診；歐洲累計23萬8573死、609萬1470例確診；美國和加拿大累計22萬1382死、772萬4063例確診。

亞洲累計14萬8209死、885萬6012例確診；中東地區累計4萬8631死、213萬6673例確診；非洲累計3萬7100死、154萬2067例確診；大洋洲累計990死、3萬2232例確診。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）

© 2020 AFP