加拿大減塑 明年底前禁6大類一次性塑膠製品

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（法新社渥太華7日電） 加拿大環境部長今天宣布，2021年底之前，加拿大將禁用塑膠袋、塑膠吸管等一次性塑膠用品；他也坦言，加國在回收方面落後歐洲。

今天公布的禁令另將涵蓋攪拌棒、啤酒提環、餐盤以及難以回收的塑膠制餐具，是總理杜魯道（Justin Trudeau）放眼2030年前消滅塑膠垃圾，兌現氣候與環境政見核心的計畫一環。

但環境部長威金森（Jonathan Wilkinson）坦言：「我們這方面不在世界的前段班。」

他在記者會上表示：「歐洲許多國家都已走上這條道路，包括英國在內，我們絕對會從他們的成果中學到東西。」

政府表示，加拿大人每年丟棄300萬公噸塑膠垃圾，其中包括一年丟棄150億個塑膠袋、每天丟掉5700萬支塑膠吸管，在這之中，僅有9%回收。

威金森表示，渥太華打算把回收率提高到90%，和歐洲2029年目標一致。

他說，即將禁用的6大類塑膠製品，已有「可利用且可負擔的替代選擇」。

「很多（塑膠）仍會是一次性使用，但它們必須成為可回收的東西，讓我們可以保留在經濟中，但不會流入環境，造成問題。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2020 AFP