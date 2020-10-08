同是疫情淪落人 川普推文謝強生友善與支持

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（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普今天與英國首相強生通話，感謝強生對他的友善與支持；川普上周確診染疫後，在醫院短暫度過一個周末，強生今年稍早也因感染新型冠狀病毒住進加護病房。

川普推文說：「剛剛才與英國首相強生通過話。」

「在我感染中國病毒逐漸康復之際，非常感謝強生給予的友善與支持。」川普將新型冠狀病毒稱作中國病毒，加劇華府與北京的緊張關係。

川普說：「我期待接下來幾年能與他攜手合作，他是個很棒的人。」

強生（Boris Johnson）感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，4月在加護病房住了3個晚上。

川普上周確診後，2日華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），5日出院。川普一再淡化疫情的嚴重性，並拒絕在公開場合戴口罩。

即便冒着接觸傳染的風險，川普仍於今天回到橢圓形辦公室，想藉着重返工作崗位彌補選前27天得在白宮隔離，無法親身參與競選造勢的窘境。川普目前民調仍大幅落後民主黨對手拜登。（實習編譯：張懷�u/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP