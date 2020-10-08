國際友誼賽 德法主場作戰兩樣情

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（法新社巴黎7日電） 國際足球友誼賽，今天主場作戰的德法雙強卻是兩樣情，法國今天在7比1血洗烏克蘭，德國卻在科隆遭土耳其3比3逼和。

在法國國家體育場（Stade de France）進行的法烏之戰，地主老少雙星吉魯（Olivier Giroud）與卡文加（Eduardo Camavinga）表現耀眼，讓世界盃冠軍法國面對受新冠疫情衝擊、多名主力無法參賽的烏克蘭時輕鬆寫意。

17歲新星卡文加開賽第9分鐘的破門，讓他成為法國隊百年來最年輕的進球國腳。

吉魯在這第100場的國家隊出賽獲主帥德尚（Didier Deschamp）欽點擔任隊長，他則以上半場就梅開二度作為回報，生涯為國家隊踢進42球，已僅次於亨利（Thiery Henry）的51球。

在科隆的比賽，德國主帥勒夫（Joachim Loew）則感嘆子弟兵竟沒法守成，全場三度領先都被追平。

勒夫說：「我深感失望與沮喪，球隊這問題已好一陣了，老是在不同比賽發生相同問題。」

最戲劇性的時刻莫過於斯圖加特出生、卻選擇加入土耳其的卡拉曼（Kenan Karaman）在傷停補時的第94分鐘攻進追平分，率土耳其完成三度落後、三度扳平的艱辛任務。

© 2020 AFP