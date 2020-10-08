威廉王子廣發英雄帖 創設「修復地球獎」鼓勵創新做環保

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（法新社倫敦8日電） 英國威廉王子（William）今天創設「史上最具聲望的環境獎項」，要透過獎勵創新方法，來解決地球面臨的幾大問題。

「修復地球獎」（Earthshot Prize）將在未來10年內每年獎勵5位得主，藉此「刺激改變、協助修復地球」。

威廉王子辦公室肯辛頓宮（Kensington Palace）形容，這是「史上最具聲望的全球性環境獎項」，靈感來自美國前總統甘乃迪1960年代的「射月」（Moonshot）計畫。

威廉說：「這項計畫將激勵並集結最棒的頭腦、最棒的解方，來解決並處理全球一些重大的環境挑戰。」

「未來十年是改變的重要十年，時間寶貴，所以我們才認為這個極具雄心的全球獎項，是向前邁進的唯一道路。」

這項計畫聚焦在2030年前做到5個「簡單但具雄心」的目標，包括「保護並修復自然」、「清凈我們的空氣」、「恢復海洋生機」、「打造零浪費的世界」、「修復我們的氣候」。

獎項將由個人、機構以及商界組成的聯盟贊助，每年在全球不同城市舉辦頒獎典禮，2021年首屆典禮將在英國倫敦舉行。

獎項可頒給個人或團隊不拘，科學家、運動人士、經濟學家、政府、商界領袖甚至國家都有資格獲獎，得主可獲獎金100萬英鎊（約新台幣3713萬元）。

評審團則將由全球知名人士組成，包括約旦王後芮尼雅（Queen Rania）、澳洲演員凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、英國自然學者艾坦勃勞（David Attenborough）、哥倫比亞歌手夏奇拉（Shakira）。

肯辛頓宮表示：「修復地球獎的目標，是把現今圍繞環境議題的悲觀心態，化為我們能面對這時代最大挑戰的樂觀氛圍。」

「這個獎項不只是在獎勵成就。這是一場10年行動…鼓勵世人齊心合作，修復地球。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP