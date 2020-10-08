小天後泰勒絲公開表態挺拜登 盼他帶來療愈力量

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（法新社華盛頓7日電） 美國流行樂壇人氣女歌手泰勒絲今天在社群網站力挺拜登（Joe Biden）成為美國下一任總統，她對2億多名追蹤者說，這位民主黨政壇老將可幫助美國展開一段「療愈過程」。

泰勒絲（Taylor Swift）先前就曾公開抨擊現任總統川普，例如8月時就痛批他應對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情「領導無方」，還試圖「顛覆並摧毀」美國投票權。

不過，泰勒絲在Instagram和推特PO出她接受雜誌訪問內容，則是她首度正式表態支持拜登。

泰勒絲在「V雜誌」（V Magazine）的「思維領袖」（Thought Leaders）這一期中說：「每個人都應該擁有一個認真看待全球健康風險、將人民性命視為第一優先的政府。」

泰勒絲補充道：「我將自豪地在今年的總統大選中，把票投給拜登與賀錦麗（Kamala Harris）。我相信在他們的領導之下，美國有機會展開迫切需要的療愈過程。」

拜登與賀錦麗陣營隨即回應泰勒絲的支持。拜登在推特發文說：「泰勒絲，謝謝你的支持，謝謝你在我國這個歷史性的關鍵時刻大聲疾呼。」（實習編譯：張懷�u/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP