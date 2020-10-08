巴西新冠確診破500萬

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（法新社巴西利亞7日電） 遭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重創的南美洲國家巴西，境內疫情雖然出現趨緩跡象，不過確診病例今天突破500萬例，病故人數直逼15萬人，專家表示仍不能掉以輕心。

巴西衛生部過去24小時內通報新增3萬1553起病例，總病例累計來到500萬694起，僅次美國的755萬例確診與印度的683.5萬。

人口2億1200萬的巴西今天新增734人病故，代表從3月傳出首例不治迄今，病毒已奪走14萬8228條巴西人生命。

巴西染疫病故人數則高居全球第2，僅次於美國21.1萬病故，病故數第3是印度的10.5萬。

不過巴西的疫情曲線似有放緩趨勢，過去1周來，每日平均染疫病故人數為610人，先前6到8月間每日病故人數鮮少低於千人。

巴西過去1周來每日新增病例平均約在2萬7000例左右，反觀9月初時，每日新增病例均高於4萬例。

但專家認為雖然數字有下滑趨勢，但巴西疫情仍「令人憂心」。

巴西利亞大學（University of Brasilia）流行病學家桑傑士（Mauro Sanchez）告訴法新社，病例數的下滑「仍不到持續、穩定的程度」。

他說：「因此，雖然開始出現下滑趨勢，還沒有辦法百分之百肯定。」

© 2020 AFP