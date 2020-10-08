美副手辯論相對溫和 賀錦麗批川普執政失敗

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（法新社華盛頓7日電） 美國2020大選唯一一場副手候選人辯論，共和黨籍現任副總統彭斯今天與民主黨副總統候選人賀錦麗交鋒，賀錦麗稱川普的新冠防疫為歷史性失敗，不配尋求連任。

由於川普確診染疫，讓這場副手辯論的重要性意外提升。彭斯與賀錦麗在辯論時相隔12英尺，並都隔有壓克力板；現場與會者事前都接受強制快篩，另全都需戴口罩。

若勝選將成為白宮史上最位高權重女性的賀錦麗，完全不浪費時間，猛批川普防疫失職；新冠疫情在美國奪命逾21萬，高居全球第一。

為時90分鐘的辯論里，賀錦麗（Kamala Harris）一開始就直言「美國民眾已見證美國歷史上最為失敗的一個政府」，以川普這種防疫成績，根本沒資格尋求連任。

「他們（川普政府）知情卻隱瞞，總統還說是個騙局。他們把疫情嚴重性淡化到最低。」

彭斯則回擊：「我希望美國民眾了解，打從第一天，總統川普就把民眾的健康置於首位。」他說對手陣營所列的一些防疫政策，川普政府早已在做，「當我看到對方的計畫里所提及的事前篩檢、增加新的個人防護裝備、研發疫苗等，看起來有點像在抄襲」。

彭斯還痛批，若拜登與賀錦麗勝選，將意味美國人需繳更多稅、社會有更多管制、禁止開採油頁岩、放棄化石燃料、重創美國能源、讓美國經濟屈服於中國等。

© 2020 AFP