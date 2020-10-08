美副手辯論 未重蹈川普拜登大亂鬥覆轍

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（法新社鹽湖城7日電） 2020美國大選唯一一場副總統候選人辯論今天登場，共和黨籍的副總統彭斯恭喜對手賀錦麗，指亞非裔女性的她獲提名是歷史性成就；相較川普拜登上周辯論大亂鬥，今天場面相當平和。

美國總統大選首場電視辯論9月29日陷失控大亂鬥，總統川普頻頻插話，並與對手拜登互相直呼名諱人身攻擊，鬥嘴不斷，美國媒體直呼這是史上最混亂總統辯論，讓美國國內與海外看傻眼。

與主帥辯論大亂鬥僅相隔一周，彭斯今天直接稱讚賀錦麗，恭喜她成為史上首位獲主要政黨提名總統選戰候選人的亞非裔女性。

61歲的彭斯告訴55歲的賀錦麗：「我也想恭喜你，一如當初我在電話所言，你被提名是個歷史性成就。」

賀錦麗回以點頭與微笑，並禮貌地回答「謝謝」出生加州的賀錦麗，父親是牙買加人，母親是印度人。

有鑒首場總統候選人辯論的大亂鬥慘況，今天的副總統候選人辯論主持人、今日美國報（USA Today）華府辦公室主任裴基（Susan Page）開場前就要求彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（Kamala Harris）注意禮貌。

裴基說：「你有兩分鐘的時間可以不被打斷。我們希望有場生動活躍的辯論，但美國人也值得一段文明的討論。有言詞交鋒但也要有所尊重。」

雖未出現脫序大亂鬥，兩人今天辯論仍擦出火花，賀錦麗撻伐川普政府輸掉對中國貿易戰，彭斯則反譏拜登連打都沒打過。

彭斯還告訴賀錦麗，每個人都有權利擁有自己的想法，但沒有權利把自己的想法當成事實。

賀錦麗辯論開始不久就直言，美國民眾見證了史上最失敗的政府，除痛批川普防疫不力，還說若川普政府期間上市的新型冠狀病毒疫苗未獲科學顧問背書，她絕不會施打。

彭斯則回應對方持續破壞大眾對疫苗的信心，令人無法接受。

© 2020 AFP