美副總統候選人辯論 蒼蠅停在彭斯頭上成矚目焦點

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（法新社鹽湖城7日電） 今年美國總統大選唯一一場副總統候選人辯論今晚舉行，副總統彭斯與民主黨副總統候選人賀錦麗忙着交手，觀眾注意到的卻是一隻作壁上觀的蒼蠅…或者說，作「頭上」觀。

這個不速之客在辯論進行時，停在彭斯（Mike Pence）的白髮上長達2分鐘，在網路上引發熱烈討論。

彭斯當時正談到種族不公平及警務改革等嚴肅議題，這隻顯眼的大蒼蠅突破塑膠玻璃板的重重關卡，停在彭斯這個備位總統頭上，然後就安若磐石，度過了漫長2分鐘。

塑膠玻璃板是為了防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳播而設置。從電視分割畫面可看出，蒼蠅在彭斯頭上享受「聚光燈浴」時，賀錦麗（Kamala Harris）正盯着彭斯。目前不確定當時她是否看到那隻蒼蠅，但其他人明顯都看到了。

總統川普與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）上周的首場辯論在爭吵中度過，彭斯與賀錦麗的辯論則較為文明，或許因此，社群媒體的反應也較為平淡。

但這隻蒼蠅出現後，網民立即宣布，它才是這場辯論的贏家。

帳號為Sykersomatic的網民推文說：「對啦，這場辯論是很重要，但之後大家只會記得那隻蒼蠅。」

前密蘇里州州務卿康德（Jason Kander）說，「那隻蒼蠅停在彭斯頭上很久，應該要接受隔離」，似乎是影射白宮高官染疫趨勢擴大。

連拜登都順便利用這個插曲募款，他推文表示：「捐5美元（約新台幣145元）幫助競選活動起飛。」蒼蠅的英語fly同時也是動詞「飛」的意思。

同時，拜登競選陣營火速在網路商店推出「真相蒼蠅拍」（Truth Over Flies Fly Swatter），一支10美元。

© 2020 AFP