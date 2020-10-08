美副總統辯論用壓克力板防疫 專家稱效果有限

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（法新社鹽湖城7日電） 美國副總統彭斯和民主黨籍副總統候選人賀錦麗今天在猶他州鹽湖城進行選前辯論，兩人將被壓克力板隔開。不過專家認為此舉無法充分阻擋在會場內流動的病毒微粒。

根據最新資訊，彭斯（Mike Pence）與聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）都不曾驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19），不過這也不能排除他們在最後一次采檢後染疫、甚至在采檢前就染疫的可能性，因為病毒在增加到足夠的量之前不一定能被驗出。

這場辯論會將在鹽湖城（Salt Lake City）猶他大學（University of Utah）的金斯柏瑞禮堂（Kingsbury Hall）舉行。

馬里蘭大學（University of Maryland）環境與職業健康教授密爾頓（Donald Milton）向法新社表示：「在辯論者彼此分隔3.6公尺的情況下，壓克力隔板無法提供額外的防護。」

他表示，隔板僅能阻擋較大粒徑的飛沫傳播，「氣溶膠（aerosol）微粒能輕易在隔板周圍流動，甚至能在隔板後看不見的渦流中累積，讓情況惡化，而非改善」。

疫情初期，專家原本推定這種冠狀病毒多半是靠打噴嚏或咳嗽所噴出較大粒徑的呼吸道飛沫來傳播。

這些大粒徑飛沫會在幾秒之內落地，一般會落在約180公分範圍內。

但後來，多項研究顯示，正常講話和呼吸時噴出的較小粒徑飛沫也可能是一種傳染途徑，美國疾病管制暨預防中心（CDC）等衛生機關也紛紛更新防疫方針。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP