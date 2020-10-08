美國女詩人葛綠珂 奪諾貝爾文學獎

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（法新社斯德哥爾摩8日電） 瑞典學院今天宣布，美國女詩人葛綠珂（Louise Gluck）獲得2020年諾貝爾文學獎，她從神話和經典素材汲取靈感，以童年和家庭生活作為創作主題而聞名。

瑞典學院說，現年77歲的葛綠珂「以鏗鏘有力的詩意聲音、樸實美感，讓個體的存在具有普遍性」。

葛綠珂以詩集「野鳶尾」（The Wild Iris）於1993年獲普立茲詩歌獎，並於2014年以詩集「貞潔之夜」（Faithful and Virtuous Night）奪得國家圖書獎（National Book Award）。2015年，葛綠珂獲時任總統歐巴馬頒發國家人文獎章（National Humanities Medal）。

瑞典學院常任秘書馬姆（Mats Malm）說，他在公開宣布得主前，已經與葛綠珂通過電話。馬姆告訴記者，葛綠珂得知獲獎時很驚訝。

葛綠珂並非諾貝爾文學獎桂冠熱門人選，不過據報導，在公布獲獎人不久前，她在博弈網站中的賠率驟降。

諾貝爾委員會主席奧爾森（Anders Olsson）對於葛綠珂「至少在美國境外」較不出名，且作品沒有被翻譯成許多其他語言感到惋惜。

她是諾貝爾文學獎過去10年來第4位女性得主，且是1901年諾貝爾文學獎首度頒發以來的第16位得獎女作家。

根據瑞典學院，身為耶魯大學英文系教授的葛綠珂「尋求普遍性，她從神話和經典素材汲取靈感，呈現在她的大部分作品中」。

瑞典學院說，1985年發行的「艾奇里斯勝利」（The Triumph of Achilles）和1990年出版的「阿勒山」（Ararat，暫譯）詩集以「近乎殘酷而直接的畫面處理痛苦的家庭關係」。

葛綠珂寫作題材也觸及重大改變和重生，在詩作「雪花蓮」（Snowdrops）中，她描述冬天過後生命奇蹟般回歸，她的作品通常「詼諧風趣且幽默」。

© 2020 AFP