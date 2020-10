美國雷鬼天王強尼奈許逝世 享壽80

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社洛杉磯7日電) 美國媒體報導,美國雷鬼和流行樂創作歌手強尼奈許與世長辭,享壽80歲。他譜寫的I Can See Clearly Now在1972年轟動樂壇,不僅一生熱愛音樂,更大力把雷鬼音樂引入美國。

強尼奈許(Johnny Nash)的兒子告訴美國哥倫比亞廣播公司(CBS)洛杉磯地方電視台,強尼奈許健康狀況一直不佳,6日在德州休士頓的住家撒手人寰。

強尼奈許憑着I Can See Clearly Now一曲登上告示牌排行榜(Billboard)冠軍寶座,1975年的Tears on My Pillow則是英國熱門冠軍歌曲,其他知名作品包括Hold Me Tight、You Got Soul等。

根據強尼奈許的個人網站,他是最早在牙買加錄製雷鬼音樂的非牙買加歌手之一,也是最早將雷鬼音樂帶給美國聽眾的音樂人之一。

他的兒子告訴娛樂網站TMZ,他是很棒的父親和愛家男人,大家都會很想他。

強尼奈許曾與經紀人兼事業夥伴丹尼席姆斯(Danny Sims)一起成立JAD唱片公司,簽下鮑伯馬利(Bob Marley)和流淚者樂團(The Wailers),成了這位雷鬼音樂教父和這個雷鬼音樂創始傳奇樂團的伯樂。

強尼奈許曾說:「我想,我已經讓我有幸認識的人感到滿意。我從沒拿過葛萊美獎(Grammy Awards),但我沒把那種性質的東西當作信念。對我而言,一生中引以為傲的工作更為重要,而在我製作的音樂中融入特殊民謠,這就是一切。」(譯者:劉文瑜/核稿:曾依璇)

© 2020 AFP