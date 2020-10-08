美國雷鬼天王強尼奈許逝世 享壽80

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（法新社洛杉磯7日電） 美國媒體報導，美國雷鬼和流行樂創作歌手強尼奈許與世長辭，享壽80歲。他譜寫的I Can See Clearly Now在1972年轟動樂壇，不僅一生熱愛音樂，更大力把雷鬼音樂引入美國。

強尼奈許（Johnny Nash）的兒子告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）洛杉磯地方電視台，強尼奈許健康狀況一直不佳，6日在德州休士頓的住家撒手人寰。

強尼奈許憑着I Can See Clearly Now一曲登上告示牌排行榜（Billboard）冠軍寶座，1975年的Tears on My Pillow則是英國熱門冠軍歌曲，其他知名作品包括Hold Me Tight、You Got Soul等。

根據強尼奈許的個人網站，他是最早在牙買加錄製雷鬼音樂的非牙買加歌手之一，也是最早將雷鬼音樂帶給美國聽眾的音樂人之一。

他的兒子告訴娛樂網站TMZ，他是很棒的父親和愛家男人，大家都會很想他。

強尼奈許曾與經紀人兼事業夥伴丹尼席姆斯（Danny Sims）一起成立JAD唱片公司，簽下鮑伯馬利（Bob Marley）和流淚者樂團（The Wailers），成了這位雷鬼音樂教父和這個雷鬼音樂創始傳奇樂團的伯樂。

強尼奈許曾說：「我想，我已經讓我有幸認識的人感到滿意。我從沒拿過葛萊美獎（Grammy Awards），但我沒把那種性質的東西當作信念。對我而言，一生中引以為傲的工作更為重要，而在我製作的音樂中融入特殊民謠，這就是一切。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP