美民主黨選情佳增添紓困案利多 亞股幾全收紅

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（法新社香港8日電） 由於投資人日益相信，美國民主黨將在11月大選贏得總統寶座和聯邦參眾兩院多數席，因此將有新的大規模刺激措施推出，亞洲股市今天大多跟隨美國股市昨天強勁漲勢收高。

美國總統川普決定中止和民主黨的第二輪紓困方案協商，引發本周全球股市一陣慌亂；但他隨後迅速提議鎖定目標的援助方式，包括髮給每位美國民眾1200美元及幫助小型企業，引發外界看好美國朝野將達成某種協議。

分析師指出，儘管川普中止談判對市場帶來打擊，但投資人普遍預期，由於經濟復蘇遲緩，加上全球各地新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情再起，美國朝野到某個時候仍將通過新的政府支出法案。

根據最新民調，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選機率攀升。觀察家指出，市場價格也反映投資人預期民主黨將奪下參眾兩院主導權。因此交易商越來越看好美國政府將推出民主黨原本支持的更大規模紓困案。

美股三大指數昨天收盤勁揚近2%。亞股今天也大多跟漲，東京股市收高近1%，雪梨、台北、威靈頓和馬尼拉股市皆收漲超過1%，首爾、新加坡、曼谷、吉隆坡和雅加達股市也全數收紅。但香港股市收跌0.2%，上海股市因放假休市。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP