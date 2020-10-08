道奇擊敗教士 國聯分區系列賽連勝聽牌

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（法新社洛杉磯7日電） 美國職棒MLB洛杉磯道奇今天推出王牌投手柯蕭，投6局失3分演出優質先發，加上貝林格打守俱佳，雖9局上險被聖地牙哥教士翻盤，但道奇最終仍以6比5險勝，國聯分區系列賽2連勝聽牌。

教士2局上率先展開攻勢，範姆（Tommy Pham）、麥爾斯（Wil Myers）敲安打攻下1分。不過道奇3局下靠着波樂克（AJ Pollock）、巴恩斯（Austin Barnes）、席格（Corey Seager）、曼西（Max Muncy）敲出安打，得3分超前；4局下貝林格（Cody Bellinger）轟出陽春炮，再添1分。

6局上教士的馬查多（Manny Machado）、何斯默（Eric Hosmer）接連敲陽春炮，追回2分；不過7局下道奇二、三壘有人時，特納（Justin Turner）擊出高飛犧牲打，接着曼西再敲1打點安打，拉開差距。

9局上教士展開最後反攻，克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）、莫蘭（Mitch Moreland）、葛里向（Trent Grisham）接連從道奇投手揚森（Kenley Jansen ）手中敲安打，攻下2分，僅剩1分落後。

道奇投手換成凱利（Joe Kelly）後，再投出2次保送，教士形成滿壘大好機會，不過凱利最後讓何斯默擊出滾地球出局，道奇還是以6比5險勝教士，在5戰3勝中奪下2連勝聽牌。

道奇隊中外野手貝林格今天不但有一發全壘打演出，守備方面也有關鍵表現，7局上教士2出局、二壘有人時，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出中外野方向深遠飛球，眼看就要形成逆轉2分炮，貝林格在全壘打前跳起，演出美技接殺。

道奇隊今天推出王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）先發，主投6局被敲6支安打，包含2發全壘打，沒有出現保送，送出6次三振，失3分，奪下勝投。

© 2020 AFP