面對新科技和中國崛起 NATO擬發展新戰略概念

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（法新社斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦7日電） 北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天說，北約需要一個嶄新的戰略概念來應對新科技、恐怖主義和中國在全球崛起，以取代10年前提出的發展計畫。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年抨擊北約戰略如同「腦死」，要求北約發展新戰略，包括重啟與俄羅斯之間的戰略對話及重新聚焦對抗伊斯蘭主義恐怖分子。俄羅斯兼並烏克蘭部分領土，導致北約與俄國對話中斷。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）舉行的會議中表示，在馬克宏具爭議性言論引發部分「反思歷程」下，北約將修正戰略概念，即其面對威脅的總體陳述，及可能的回應方式。

史托騰柏格在「全球安全論壇」（GLOBSEC）指出：「在全球已從根本上改變之際，對北約而言，發展新戰略概念的時候已經到了。」

他稱這項倡議為「北約2030」（NATO 2030）。

史托騰柏格極力主張這個擁有30個成員國的西方防禦聯盟「發展新科技的共同原則和標準」，以因應有關運用大數據和網路通訊的「顛覆性技術」安全挑戰。

此外，他也強調必須應付「中國崛起下全球權力平衡的根本改變」、更殘酷的恐怖主義形式，以及北約南方成員國、中東和北非更加不安定的局勢」。

北約領袖去年在倫敦一場高峰會上，首度正式承認「中國」構成的挑戰。

雖然這個跨大西洋聯盟仍將焦點放在歐洲和北美方面，但史托騰柏格主張不可能忽視北京擴大軍事投資，及地緣政治上的魄力。

他也強調維持整體聯盟群體彈性的重要性，堅稱「若我們群體疲弱，我們的軍力不會堅強」。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP