全球冠狀病毒疫情逾106萬人病亡 超過3659萬例確診

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（法新社巴黎9日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間9日11時（台灣9日晚間7時），全球至少106萬3346人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），超過3659萬5740例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2533 萬2900人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球8日通報新增6408人病歿、35萬5735起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（964死）、美國（938死）與巴西（729死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計21萬2789人病故、760萬7848例確診，至少302萬1252人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（14萬8957人喪生、502萬8444例確診）、印度（10萬6490人喪生、690萬6151例確診）、墨西哥（8萬3096人喪生、80萬4488例確診）及英國（4萬2592人喪生、56萬1815例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有100人染疫喪命；其次依序為比利時（87人）、西班牙（70人）、玻利維亞（70人）及巴西（70人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計36萬4642死、993萬3970例確診；歐洲累計23萬9509死、620 萬2269例確診；美國和加拿大共計22萬2343死、778萬2902例確診。

亞洲共計14萬9446死、894萬3604例確診；中東地區共計4萬9026死、215萬2107例確診；非洲共計3萬7389死、154萬8565例確診；大洋洲共計991死、3萬2325例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）

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