民主黨要設國會小組 查川普精神能否適任總統

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（法新社華盛頓8日電） 美國民主黨人今天打算成立委員會，調查川普的精神狀態是否適任總統職務，且在研究憲法選項以備必要時卸除他的總統職責。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）告訴記者，她和其他民主黨人要引入一項有關美國憲法第25修正案的相關措施。這項修正案允許一旦判定總統「不能」履行職責時，由副總統代之。

裴洛西辦公室指出，今天的法案措施將「有助確保最高政府行政部門的領導統禦維持有效且不間斷」。

川普因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）接受治療並住院3晚，但74歲的他出院後本周推文連珠炮開轟，今天稍早接受福斯財經（Fox Business）彷佛意識流的訪問時，川普稱自己打敗了新型冠狀病毒，因為他是「一個完美的實體樣本，極為年輕」。

裴洛西稍早對川普的健康狀況，以及他宣稱快速自染疫康復直接提出質疑。

她說：「我想社會大眾需要知道總統的健康狀況。總統先生：在你檢測呈陽性反應前，你上次檢測呈陰性是在何時？」

裴洛西還警告，川普正出現「與現實脫節的情況，若非問題極其嚴重，其實倒滿滑稽可笑的」。

但川普又推文反擊：「瘋子南西（Crazy Nancy，指裴洛西）才是該接受觀察的人，她被稱為瘋子不是沒有原因的。」

儘管民主黨有意出招，但不太可能造成白宮的權力轉移，因為這需副總統彭斯簽署相關宣告才能達成，但他卻對川普忠心耿耿。

© 2020 AFP