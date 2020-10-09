美國經濟振興案觸礁 川普：新一輪協商有望

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（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天表示，為提振美國受困的經濟，與國會民主黨人士展開新一輪協商，現在他見到「很好」的機會，可對抗疫振興經濟方案達成協議。

川普6日突然宣布暫停與民主黨國會議員協商，表示振興方案將須等待到11月3日總統大選之後，而川普今天的談話，是急劇反轉自己日前所持立場。

法新社報導，川普要求將250億美元的航空業紓困措施，與1350億美元保護小型企業方案，兩者分開處理。

民主黨人士緊咬川普的聲明指出，避免航空業大幅裁員的獨立振興方案，就在上周遭到共和黨人的阻擋。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）已討論數周，為新的大型紓困方案燃起希望，但川普6日突然下令，要梅努欽終止協商，並指控裴洛西沒誠意協商。

今天在福斯財經新聞（Fox Business）節目中，川普表示：「我們正展開一些有效率的協商」，有關協助航空業，以及向美國勞工發放1200美元紓困支票。

國會議員特別關切美國航空業。在疫情重創下，航空業面臨旅行市場需求大幅滑落，業者已在國會3月通過的2.2兆美元「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（Cares Act）之下，接受數十億美元援助，並承諾一直到10月都會避免裁員。

但Cares紓困法當中的關鍵條款已經到期，而盼望中的新紓困案遲未到來，美國航空（American Airlines）與聯合航空（United Airlines ）上周分別宣布，讓1萬9000名、1萬3000名員工休無薪假。

川普今天在福斯節目中，以較為和緩的語調錶示，協商不成功，「這不是任何人的錯」。

川普說，「之前的協商不會成功，我將它關閉，我不要玩遊戲，後來我們重開協商，我見到股市反應良好。」他強調，他偏愛以股市反應作為衡量成功與否的指標之一。

紐約股市道瓊指數昨天終場穩健上揚0.4%。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP