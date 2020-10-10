全球逼近107萬人染疫病歿 逾3693萬例確診

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（法新社巴黎10日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間10日11時（台灣10日晚間7時），全球至少106萬9029人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），超過3693萬4770例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2553萬500人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球9日通報新增5965人病歿、35萬5634起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（938死）、印度（926死）與巴西（682死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計21萬3795人病故、766萬5150例確診，至少303萬9089人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（14萬9639人喪生、505萬5888例確診）、印度（10萬7416人喪生、697萬9423例確診）、墨西哥（8萬3507人喪生、80萬9751例確診）及英國（4萬2679人喪生、57萬5679例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有101人染疫喪命；其次依序為比利時（88人）、玻利維亞（71人）、西班牙（70人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計36萬6702死、1000萬3822例確診；歐洲累計24萬333死、629萬8681例確診；美國和加拿大共計22萬3381死、784萬2847例確診。

亞洲共計15萬625死、903萬114例確診；中東地區共計4萬9370死、216萬7341例確診；非洲共計3萬7627死、155萬9574例確診；大洋洲共計991死、3萬2398例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳昱婷）

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