孟晚舟辯護律師要求公開秘密郵件 加法官拒絕

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（法新社渥太華9日電） 中國電信巨擘華為公司財務長孟晚舟力抗被引渡到美國受審，辯方律師要求查閱美國與加拿大官方往來文件；加拿大法官已經予以拒絕，孟晚舟再度受挫。

加拿大卑詩省最高法院今天公布法官的裁決。

孟晚舟的律師先前要求調閱數百份文件，其中大多數是在孟晚舟被捕前後，美國與加拿大官方間的往來文件，以證明孟晚舟遭問訊及搜集證據，侵犯了她的權利。

律師群特別指出，孟晚舟於2018年12月準備飛往香港、在溫哥華機場被捕時，當時她尚未被起訴，而加拿大邊境服務署在無律師在場的情況下，拘留孟晚舟，並進行約3個小時問訊，沒收她的電子設備。

法新社報導，若獲相關文件證實，孟晚舟一案可能就會停留在引渡程序中。

加拿大政府的律師近數月來公布一連串文件，不過許多已經過大量刪減。他們駁斥所謂陰謀的指控，並聲稱那是律師與客戶間的訴訟保密權，拒絕提交更多文件。

經過多番來回，文件數量縮減至19份，其中大多數是加拿大司法部代表律師和邊境服務署兩邊或多方間的往來文件。據法官的裁決，只有當中一份文件可對被告公布。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP