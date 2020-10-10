川普將恢復造勢 拜登批魯莽沒良心

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（法新社華盛頓9日電） 美國總統川普確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）接受治療出院後，下周將在佛羅里達州恢復競選連任造勢活動，他的民主黨籍對手拜登（Joe Biden）批評這種行為「魯莽」、「沒良心」。

74歲的川普10日將在白宮發表公開演說，這會是他確診以來的首場公開演說。川普也宣布12日將在佛州舉行集會，打算重新展開阻礙重重的造勢活動。

川普連月來嘲笑拜登在疫情期間待在家中，然而諷刺的是，當川普本周在白宮療養，拜登卻持續在幾個搖擺州巡迴造勢。

拜登昨天造訪亞利桑那州，今天則在內華達州造勢。川普曾在2016年大選拿下這兩州，不過如今這兩州民調都顯示拜登微幅領先。

拜登今天在拉斯維加斯一場駕車入場形式的造勢活動上抨擊川普：「他確診以來輕率魯莽的個人行為，以及這些行為對我們政府造成破壞穩定的影響，實在很沒良心。」

「他沒有採取必要的預防措施來保護自己和他人…我們怎能相信他會保護這個國家？」

拜登登上競選專機時，向那些即將參加川普公開活動的人喊話：「祝好運。除非你戴口罩且保持距離，否則我不會出席。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP