法網強碰紅土天王納達爾 喬科維奇直呼最大挑戰

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（法新社巴黎9日電） 塞爾維亞網球名將喬科維奇今天鏖戰5盤擊敗希臘新星西西帕斯，晉級法國網球公開賽男單決賽，將與西班牙紅土天王納達爾爭冠，宿敵對決精彩可期。

法網12冠王納達爾（Rafael Nadal）稍早以6比3、6比3、7比6（7/0）擒伏阿根廷「小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman），生涯第13度打進法網決賽。

世界排名第2的納達爾坐擁19座大滿貫賽金杯，將有望追平瑞士好手費德瑞（Roger Federer）在大滿貫賽男單史上最多20冠紀錄。

2016年法網奪冠的世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天曆經跌宕起伏的5盤大戰，他在第3盤一度握有賽末點，但大會第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）展開絕地反擊，逼入決勝盤。

喬科維奇之後連續破發奠定勝基，終場6以3、6比2 、5比7、4比6、6比1勝出，第5度挺進法網決賽，將在11日力拚生涯第18座大滿貫賽單打金杯，成為半世紀以來首位兩度囊括4大滿貫賽冠軍「全滿貫」的男子球員。

喬科維奇和瑞典名將索德林（Robin Soderling）是過去15年唯二在法網紅土賽場打敗過納達爾的球員。

喬科維奇和納達爾將是生涯第56度交手，過去兩人對戰，喬科維奇以29勝26敗略居上風。但以紅土球場來說，兩人24度對戰，納達爾以17勝7負處於優勢。

喬科維奇表示：「這裡算是拉法（納達爾名）主場。我將有贏球的動力。我曾在2015年8強賽打敗他，但要在紅土迎戰納達爾，將是最大挑戰。」

© 2020 AFP