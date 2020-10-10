蓬佩奧示警中國威脅增長 拉近與印度關係

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（法新社華盛頓9日電） 美國近期積極在外交上與印度往來，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天主張與印度建立更緊密的關係，同時警告，中國在印度跟前的力量正在增長。

蓬佩奧本周稍早赴日本東京，與澳洲、印度及日本外長出席「四方安全對話」（Quad）會議。蓬佩奧接受電台節目主持人歐康納（Larry O'Connor）訪問，談及這場會議時說：「在這場對抗中，他們絕對需要美國做他們的盟友和夥伴。」

他表示：「中國已開始聚集龐大的力量在（印度）北部對抗印度。」

他還說：「世界已經覺醒了，風向開始變了。美國在川普總統領導下，已開始建立聯盟，將對此威脅予以反擊。」

繼東京「四方安全對話」會議後，蓬佩奧將與美國國防部長艾斯培（Mark Esper）短暫造訪印度新德里，與印度方面進行年度會談；國務院表示，副國務卿畢根（Stephen Biegun）下周將先赴當地準備。

今年6月，印度與中國部隊在拉達克（Ladakh）喜馬拉雅山區發生暴力衝突，造成20名印度軍人喪命，兩國關係惡化。

印度雖普遍對中國議題感到擔憂，但歷史上，印度基於「戰略自主」，向來不與外來勢力正式結盟。

印度駐美國大使桑德胡（Taranjit Singh Sandhu）在傳統基金會（Heritage Foundation）被問到與中國的緊張關係時強調，亞洲強國彼此有歷史連結，也歡迎學術互訪。

他說，美國與印度關係迅速增溫，且「這段關係的展望比單純中國議題要更寬廣得多」。

但他也表示，希望蓬佩奧和艾斯培訪問印度時，雙方能討論促進防衛，「我們的防衛合作還有很大的發展空間」。

© 2020 AFP