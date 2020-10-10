颶風戴爾塔登陸 美國南部沿岸受暴風雨襲擊

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（法新社華盛頓9日電） 戴爾塔颶風（Hurricane Delta）今天傍晚以強烈風勢登陸美國路易斯安那州沿岸，並引發致命風暴潮；而不到兩個月前才受到蘿拉颶風重創的路州居民，如今再度被迫撤離。

氣象人員說，戴爾塔颶風是今年內第10個登陸美國的風暴，創下了紀錄。

位於邁阿密的國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，2級颶風戴爾塔在路易斯安那州克里奧爾（Creole）附近登陸，每小時風速155公里。

國家颶風中心表示，具破壞性的強風和致命暴風潮仍在路州南部一些地區徘徊不去。根據一地監視器傳回報告，暴風潮離地面高度有2.4公尺。

戴爾塔造成路易斯安那州廣大範圍停電。國家颶風中心說，當戴爾塔往內陸移動時，威力很快減弱為1級颶風。

路州西南部城市查理斯湖市（Lake Charles）， 8月20日才受蘿拉颶風（Hurricane Laura）重創，而這次戴爾塔抵達前，當地就一直下着雨， 街道上空無一人。

4級颶風蘿拉將查理斯湖市的建物屋頂吹翻，路樹連根拔起，街道上遍布瓦礫，街容還在災後重建的混亂中。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）

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