印度疫情直逼美國 確診破700萬例

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（法新社新德里11日電） 印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例今天突破700萬大關，直逼全球疫情最嚴重的美國。

衛生部數據顯示，印度今天新增近7萬5000例，累計確診來到705萬例，僅次於確診數767萬例的美國。

專家表示，印度實際確診數可能更高，因為這個13億人口的國家采檢率遠低於其他許多國家。

多份評估印度人民體內病毒抗體的研究顯示，印度感染率可能是官方記載的數倍。

截至今天為止，印度死亡病例累計10萬8334例，低於美國和其他國家。

美國至今累計21萬4000例病故，而確診數比印度少200萬例的巴西，目前則有近15萬人不治。

印度病故人數較低的原因，可能包括人口相對年輕，以及低報。

印度感染人數攀升，但政府仍持續放寬防疫限制，以刺激3月實施嚴厲封城措施以來重創的經濟。

電影院將於15日恢復開放，不過容客量僅能有過去的50%，專家擔心即將到來的節慶季、群眾聚集在公共場所，可能導致情況惡化。

十勝節（Dussehra）將於10月25日到來，排燈節（Diwali）則緊接着在下月報到，政府預期確診病例將隨之大幅攀升，近日發布了嚴格的防疫指南，並訂定這兩大印度教節慶的人數上限。

© 2020 AFP