哥倫布紀念日將到 墨西哥市移除塑像避免爭議

(法新社墨西哥市10日電) 哥倫布1492年發現新大陸是歐洲殖民之福,卻是美洲原住民之禍。鑒於後天就是哥倫布紀念日,墨西哥當局今天早一步拆除首都一尊哥倫布塑像,免得遭抗議人士上街破壞。

墨西哥文化部說,改革大道(Reforma Avenue)上的塑像被移去,是應市府官員的要求,以進行修繕工程。

社運團體原定10月12日,也就是哥倫布(Christopher Columbus)1492年踏上美洲大陸的日子,舉行一項名為「我們將打倒它」(We're going to knock it down)的抗議活動。

墨西哥以北的美國近幾個月來也都有抗議人士拆除、破壞各大城市的哥倫布塑像,聲稱塑像象徵着對原住民的屠殺與剝削。

墨西哥市的這尊哥倫布塑像於1877年建立,是改革大道上第一座紀念塑像,並於1992年損毀。

墨西哥市長薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)表示,修繕工作完成後,塑像可能會再豎立回去。

同樣在今天,一封曝光的信函顯示,墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)要求西班牙王室、西班牙政府以及梵蒂岡向原住民道歉,為西班牙殖民者在1521年抵達墨西哥後「最令人髮指的暴行」而致歉。

西班牙殖民美洲、拓展帝國版圖上,天主教會扮演着關鍵性角色,派遣教士傳道,改變原住民的信仰。

羅培茲歐布拉多去年也致函西班牙國王菲利佩六世(Felipe VI)與羅馬教宗方濟各(Pope Francis),提出類似要求,但西班牙政府直接了當回絕他的請求。(譯者:紀錦玲)

© 2020 AFP