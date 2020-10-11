哥倫布紀念日將到 墨西哥市移除塑像避免爭議

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（法新社墨西哥市10日電） 哥倫布1492年發現新大陸是歐洲殖民之福，卻是美洲原住民之禍。鑒於後天就是哥倫布紀念日，墨西哥當局今天早一步拆除首都一尊哥倫布塑像，免得遭抗議人士上街破壞。

墨西哥文化部說，改革大道（Reforma Avenue）上的塑像被移去，是應市府官員的要求，以進行修繕工程。

社運團體原定10月12日，也就是哥倫布（Christopher Columbus）1492年踏上美洲大陸的日子，舉行一項名為「我們將打倒它」（We're going to knock it down）的抗議活動。

墨西哥以北的美國近幾個月來也都有抗議人士拆除、破壞各大城市的哥倫布塑像，聲稱塑像象徵着對原住民的屠殺與剝削。

墨西哥市的這尊哥倫布塑像於1877年建立，是改革大道上第一座紀念塑像，並於1992年損毀。

墨西哥市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，修繕工作完成後，塑像可能會再豎立回去。

同樣在今天，一封曝光的信函顯示，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）要求西班牙王室、西班牙政府以及梵蒂岡向原住民道歉，為西班牙殖民者在1521年抵達墨西哥後「最令人髮指的暴行」而致歉。

西班牙殖民美洲、拓展帝國版圖上，天主教會扮演着關鍵性角色，派遣教士傳道，改變原住民的信仰。

羅培茲歐布拉多去年也致函西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與羅馬教宗方濟各（Pope Francis），提出類似要求，但西班牙政府直接了當回絕他的請求。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP