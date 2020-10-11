墨西哥2女移民被美拘留期間沒同意就遭實施手術

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（法新社墨西哥市11日電） 墨西哥外交部表示，至少2名墨西哥女性在美國一處移民拘留中心時，沒經過她們同意就遭實施手術。

墨西哥外交部昨天發布聲明指出，美國喬治亞州一個民間經營的拘留中心上月被控實行絕育等違法行徑，隨後墨西哥駐亞特蘭大（Atlanta）領事館人員發現上述兩起案例。

聲明表示，其中一名女性未同意就被實施「外科手術」，而且沒獲得術後照護，但並非子宮切除術。

聲明寫道：「總領事館請一名醫學專家給予意見，專家在徹底檢視檔案後，認為這次醫療手術中存在不法或異常行徑。」

墨西哥外交部表示，外交人員也在查證同一拘留中心另一名女性的案例，這名女性已被遣送回墨西哥。

聲明表示，第2名女性可能也「在沒完全同意的情況下接受婦科手術，沒獲得西班牙語的醫學診斷或手術性質解釋」。

墨西哥政府上月底通報，正在調查6名墨西哥公民是否在喬治亞州歐文郡（Irwin County）一處拘留中心未經同意即遭絕育。美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE）把一些人拘留在這處中心。

相關指控來自中心一名護理師的爆料。這名護理師說，被拘留的女性告訴她，她們不完全明白自己為何必須接受子宮切除術。

包括南方計畫（Project South）、喬治亞拘留觀察（Georgia Detention Watch）、喬治亞拉美人人權聯盟（Georgia Latino Alliance for Human Rights）、南喬治亞移民援助網路（South Georgia Immigrant Support Network）等非政府組織，已代表被拘留的移民和爆料護理師，向政府投訴。

© 2020 AFP