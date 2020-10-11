威廉王子教宗領銜直播　籲齊心救氣候

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（法新社舊金山10日電） 英國威廉王子和天主教教宗方濟各今天加入活躍人士、藝術家、名流和政治人士行列，參加知識分享平台TED一場免費的線上串流活動，鼓勵民眾動起來，齊心對抗氣候危機。

身為英國第2順位王位繼承人的威廉王子（Prince William）今天特別錄製影音訊息，為這場「倒數計時」（Countdown）活動揭開序幕。

「我們這世代的目標很清楚，就是必須一同保護並重建自然、清凈我們的空氣、讓海洋恢復生機、建造零垃圾的世界，並解決氣候問題。」

威廉王子和其他演講者在歷時5個多小時的活動中探討氣候危機現況、行動的必要，以及能有何種作為，而他們提出的解決方案包括對野生動物和作物友善的農耕方式、電力為動力的運輸方式、為人而非汽車設計的城市、透過維持地球健康而非破壞地球的方式讓經濟蓬勃，並投票給積極結束氣候危機的政治領袖。

天主教教宗方濟各敦促民眾不分信仰團結一心，保護地球母親：「我們生活在一個充滿重重挑戰的歷史性時刻，大家都深知這點。」

教宗表示：「2019冠狀病毒疾病疫情造成的危機撼動了世界，更凸顯社會環境危機這個更大的挑戰。」

「地球必須運轉，受到愛惜、呵護和保護。」

「我們不能繼續像擠橘子一樣繼續壓榨地球。」

© 2020 AFP