川普染疫後首辦公開活動 吸數百鐵粉到場支持

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（法新社華盛頓10日電） 美國總統川普今天舉辦感疫後的首場公開活動，他站在白宮陽台發表長約17分鐘演說，台下聚集數百名支持者，這場活動是否會淪為疫情溫床，令人憂心。

川普2日宣布確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），當天傍晚入院接受治療，並於5日出院返回白宮。白宮醫師康利（Sean Conley）8日表示，川普生命徵象穩定且病情沒有惡化跡象，10日即是川普確診第10天，預期他屆時就能安全恢復公眾活動。

川普今天身着深色西裝，氣色與興緻看來都不錯。川普出場前原本面戴口罩，但很快就摘下。

站在白宮南草坪陽台上，川普以「法律與秩序」為主題向台下支持者發表演說；群眾則多次以熱情歡呼聲回應川普，大聲呼喊「再（執政）4年」、「我們愛你」等口號。據現場記者預估，台下群眾約有300至400人。

川普感謝支持者在他住院期間為他禱告，並強調美國將會擊敗可怕的「中國病毒」（China virus）。他指出，美國正在生產強力藥物與療法，疫苗也會以創紀錄時間迅速問世；疫情雖在歐洲、加拿大等地有惡化趨勢，但病毒「將會消失，也正在消失中」。

17分鐘演說中，川普花不少篇幅抨擊民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。他指控拜登背叛非裔及拉丁裔美國人，並批評民主黨在過去半世紀以來，將工作機會送至中國。

由於川普染疫才過不久，部分人士擔心他仍具感染力，川普今天舉辦公開活動的決定，飽受左派媒體抨擊。川普12日也計畫在佛羅里達州舉辦競選活動。

© 2020 AFP