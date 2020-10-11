東地中海緊張升高 北賽普勒斯土耳其共和國選總統

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（法新社賽普勒斯尼柯希亞11日電） 在賽普勒斯這個分裂島嶼和更廣泛的東地中海地區緊張局勢升高之際，自稱獨立的北賽普勒斯土耳其共和國今天開始投票選舉新領導人。

從賽普勒斯分裂出來的北賽普勒斯土耳其共和國（Turkish Republic of Northern Cyprus, TRNC）只有土耳其承認。在選舉前3天，土耳其軍隊數十年來第一次重新開放通往海邊被廢棄城市瓦洛沙（Varosha）的通道，此舉引發爭議。

多數人講希臘語的賽普勒斯共和國（Republic of Cyprus）對此感到憤怒。賽普勒斯共和國掌控賽普勒斯島南部2/3地區，自2004年以來一直是歐洲聯盟成員。

北賽普勒斯土耳其共和國當局上午8時為他們所謂的總統選舉開放738個投票所，投票將在下午6時結束。

如果沒有總統候選人獲得至少50%選票，兩名領先的候選人將在18日的第2輪投票對決。

法新社記者報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響下，戴口罩的居民開始在北尼柯希亞（North Nicosia）一所學校投票，有些人還自己戴上手套。

約19萬8867人登記參加北賽普勒斯土耳其共和國投票。賽普勒斯希裔居民1974年在希臘軍政府唆使下試圖發動政變與希臘合並，土耳其以保護土裔居民為由出兵佔領賽普勒斯北部1/3土地，並於1983年扶植土裔居民成立北賽普勒斯土耳其共和國。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP